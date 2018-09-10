Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İlginç yöntem... Emekli Öğretmen, Üzüm Pekmezi yapımında saatler süren işi dakikalara indirdi

İlginç yöntem... Emekli Öğretmen, Üzüm Pekmezi yapımında saatler süren işi dakikalara indirdi

sosyal medyadan indirilen

Sosyal Medya Elektrik Direği Emekli Öğretmen Öğretmen Belgesel 

--üzümlerin hazırlık aşaması
--üzümlerin ezilmesi

( RİZE ) RİZE

- Rize’de emekli öğretmen Recep Kaya üzüm pekmezi yaparken kendi belgeselini kendisi çekti, ardından sosyal medya hesabından yayınladı. Rize’de yaşayan emekli öğretmen Recep Kaya, pekmez yapılacak üzümlerin suyunu alışmışın aksine daha kısa bir yöntemle çıkartarak bunu görüntüledi ve sosyal medyada paylaştı. Önce üzümleri suda yıkayan Kaya daha sonra üzüm tanelerini salkımlarından ayırarak sularını çıkartmak üzere hazırlıyor. Daha sonra tane haline gelen üzümleri bir çuvala dolduran Kaya, çuvalları şaravaz ismi verilen altı delikli tavanın içerisine yerleştiriyor. Şaravaz, denen süzgeci elektrik direğine sabitleyen Kaya daha sonra şaravazın üzerindeki üzümleri altına alacak şekilde kalası elektrik direğinin basamağının altına sokuyor. Kalasın diğer ucuna geçerek üzerine oturan Kaya, böylelikle hiç yorulmadan üzümlerin suyunu çıkartmış oluyor. Kolaylıkla üzümlerin suyunu çıkartan emekli öğretmen Kaya bu görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Görüntüler bir anda pekmez yapmak isteyen çiftçilerin yanı sıra görenlerinde ilgi odağı oldu.
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı