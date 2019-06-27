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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ilgaz Tüneli'nde kurtarma tatbikatı - KASTAMONU

Ilgaz Tüneli'nde kurtarma tatbikatı - KASTAMONU

- Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde tatbikattan detaylar - Sağlık ekiplerinin gelişi - Yaralıya müdahale görüntüleriIlgaz Tüneli'nde kurtarma tatbikatı - Kurtarma tatbikatı nedeniyle Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bir yönü yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu - Çankırı kara yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde tatbikat düzenlendi.
Senaryo gereği, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin Kastamonu Çankırı istikametinin 2. kilometresinde bir minibüsle kamyonet çarpıştı.Kameralardan kazayı gören Karayolları görevlileri, durumu Jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen Jandarma, polis ve Karayolları ekipleri, yol güvenliğini sağladı.AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, yaralıların sıkıştığı yerlerden çıkarılmasına yardım etti. Acil Servis ekiplerince tünelin Kastamonu tarafına kurulan sahra çadırına götürülen yaralılara müdahale edildi.Kazada iki kişi öldü, beş kişi de yaralandı.Tatbikat nedeniyle tünelin Kastamonu - Çankırı yönü, yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kurtarma Tatbikatı Polis Bild Tatbikat 

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