Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ilgaz Dağı'na yılbaşı ilgisi - KASTAMONU

Ilgaz Dağı'na yılbaşı ilgisi - KASTAMONU

- Kayak merkezinden detay - Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya'nın konuşması Ilgaz Dağı'na yılbaşı ilgisi - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ndeki otellerde yılbaşı öncesinde doluluk oranı yüzde 100'lere yaklaştıKASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki oteller, yılbaşı öncesinde doluluk sevinci yaşıyor. Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.Kış tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerde yılbaşı yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu söyledi.

Ilgaz'da kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığını ifade eden Akkaya, "Dün yağan karla birlikte bölgede kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaştı. Yeterli kar kalınlığına ulaşınca kayak merkezimizi açtık." dedi.
Yeni yıl hazırlıklarının sürdüğünü belirten Akkaya, "Otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere yaklaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu'nun yüce dağına ilgi oldukça fazla." diye konuştu.
Akkaya, kayak yapmayı ve doğayı seven herkesi Ilgaz'a davet etti.

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Yılbaşı Doluluk Oranı Ziyaretçiler 

İlgili Foto Galeriler
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Komik ve Sevimli HayvanlarKomik ve Sevimli Hayvanlar
2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste
Dünyanın 'En' leriDünyanın 'En' leri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı