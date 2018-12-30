Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor İzle

-Kızağa binenlerin çekilmesi

-Poşetle kayanların çekilmesi

-Telesiyejden görüntü alınması

-Röportajlar yapılması

-Detaylar



( KASTAMONU - ÖZEL) KASTAMONU - Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları, telesiyej hizmetleriyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu. Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentten kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Yılbaşı tatilini Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi’nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metrede doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. 26 Aralık’ta kayak sezonunun da açılmasıyla birlikte kayakseverler, Ilgaz Dağı Milli Parkına adeta akın etti. Otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığı Ilgaz Dağı Milli Parkında kayakseverler, sezonunda yeni açılmasıyla birlikte uzun süre sonra kayak yapmanın da zevkini yaşamaya devam ediyor. “Yılbaşında otellerimiz, yüzde 100 doluluğa ulaştı” Kayak Federasyonu Ilgaz Dağ Tesisleri Müdürü Can Erdem ise, “2018-2019 kış sezonumuzu 26 Aralık tarihi itibariyle açmış bulunmaktayız. Şu anda misafirlerimizin talebi çok yüksek. Sporcularımız geldi, antrenmanlarını yapıyor. Bazı hafta sonları ile özellikle yılbaşında hafta sonları otellerimiz dolmaya başladı.

Şu anda yılbaşı nedeniyle Ilgaz Dağı Kayak Merkezindeki bütün oteller yüzde 100 doluluğu ulaştı. Bütün kayakseverleri Ilgaz Dağına bekliyoruz” dedi.

Ilgaz Dağı’nın çok güzel manzarasının bulunduğunu ifade eden Erdem, “Ilgaz Dağı’nın zaten çok güzel bir manzarası var. Ağaçlık alanda pistlerimiz bulunuyor. Şu anda iki pistimiz açık. Misafirlerimiz karı özlemiş, kayak yapmayı özlemişler. Bu bizim içini sevindirici, karda güzel kalitede yağdı, yüksek oranda yağdı. Şu an için üçüncü pistimiz için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah kazasız belasız bir sezon diliyorum herkese” diye konuştu.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezine Ankara’dan geldiğini söyleyen kayaksever Tahir Arpacık ise, “Ilgaz Dağına kayak yapmaya geldik. Kayak yapmakta tecrübesiz, bilmiyoruz, bu yüzden düştüm. Telesiyejle birkaç kez kaymayı deneyeceğim. Bakalım daha düşecek miyiz?” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yılda Ilgaz Dağı’na geldiğini belirten Arpacık, “Ben, geçtiğimiz yılda gelmiştim, o zamanda Ilgaz güzeldi. Ilgaz Dağı güzel bir yer, tam acemiler için kayak yapmaya ideal. Düştüğünüz zaman sert düşmüyorsunuz, kar yumuşak. Burayı herkese tavsiye ediyorum, muhakkak Ilgaz Dağına gelsinler” ifadelerini kullandı. Ilgaz Dağı Kayak Merkezine Samsun’dan geldiğini söyleyen kayaksever, şöyle konuştu: “Üç arkadaşımla birlikte Samsun’dan geldik. Burası çok güzel, bizde yılbaşını geçirmek için buraya geldik. Gayette arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Biraz soğuk burası, üşüdük ama çok güzel. Ben, daha öncede gelmiştim Ilgaz Dağına, 4-5 yıl oldu. Şimdi tekrar geldik, gayette güzel ve eğleniyoruz”

