İletişimciler UEDAŞ'ta buluştu

( BURSA -HD)- Kurumlar arası iletişim ve koordinasyon toplantısı UDEAŞ'ta yapıldı BURSA



- Bursa'da kurumlar arasındaki iletişimin artırılması ve vatandaşın yaşadığı sıkıntılara hızlı bir şekilde çözüm bulunması amacıyla düzenlenen İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı‘na bu ay Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ev sahipliği yaptı. İlki Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kurumlar arası İletişim ve Koordinasyon Toplantısı Bursa’da kamusal hizmet veren kurum ve kuruluşların iletişim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, UEDAŞ’ın şirket sunumunun ardından hali hazırda yürütülen çalışmalar, vatandaşa hızlı geri bildirim ve sıkıntıların çözümü konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Kurumsal İletişim Müdürlerinin katıldığı buluşmada, ağırlıklı olarak kurumlar arası iletişim ve müşteri odaklı yaklaşım ele alınarak çözüm yolları tartışıldı. “Çözüm odaklı yaklaşımımız devam edecek" UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, UEDAŞ’ın paydaşları ile etkin iletişim kurmayı önemsediğini ve bu şekilde hızlı ve çözüm odaklı çalışmaların gerçekleştiğini belirterek, “Karşılıklı diyalogla yol alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de her zamanki gibi karşılıklı görüşerek, etkin iletişimle ortak çözümler sağlayabiliriz. UEDAŞ özel bir şirket ve kamu hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

“Bu adımları önemsiyoruz” Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise; oluşumu desteklediklerini ifade ederek, “Yapılan tüm bu projeler Bursa’mızın daha yaşanılabilir bir şehir olması için atılan önemli adımlardır. Kurum müdürlerinin sorunları çözen, vatandaşların işlerini kolaylaştıran projelerini gönülden destekliyoruz. Bu konuda Limak Uludağ Elektrik olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

UEDAŞ’ın Merinos’ta bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleşen toplantıya UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü veLimak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ve Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce’nin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Cengiz Erdem, Buski Basın ve Halkla İlişkiler Şefi Eyüp Murat Karagül, BuskiBasın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Güngör Alan, Bursagaz Kurumsal İletişim Müdürü Gamze Çelebi, Telekom Kurumsal Müşteri Müdürü Mesut Bilecikli ve Fatih Gök, Bursa Ticaret Borsası Danışmanı Can Aydoğan ve Büyükşehir Beyaz Masa Sorumlusu Muhammed Kadir TOSUN katıldı.

Çözüm önerileri üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak yapılması gereken çalışmalar üzerinde fikir birliğine varıldı. Toplantının sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Cengiz Erdem tarafından şirket yöneticilerine Bursa’yı anımsatan çini yeşil türbe figürü hediyeler takdim edildi.