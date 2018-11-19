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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'İletişim fakültelerinin durumu gözden geçirilmeli' - ANKARA

'İletişim fakültelerinin durumu gözden geçirilmeli' - ANKARA

"İletişim fakültelerinin durumu gözden geçirilmeli" - ANKARA - AA Konferans Salonu'nda katılımcı detayları - Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar'ın konuşması"İletişim fakültelerinin durumu gözden geçirilmeli" - Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar: - "Bu kadar iletişim fakültesi olmamalı. İletişim fakülteleri, medya mecralarının olduğu yerde kurulmalıdır. İletişim fakültelerinin durumu gözden geçirilmelidir"ANKARA (AA) - Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, "Bu kadar iletişim fakültesi olmamalı. İletişim fakülteleri, medya mecralarının olduğu yerde kurulmalıdır. İletişim fakültelerinin durumu gözden geçirilmelidir." dedi.
Avşar, Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince düzenlenen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nı tamamlayan gazeteciler ile AA Konferans Salonu'nda bir araya geldi.Gazetecilik tarihi üzerine bilgiler aktaran Avşar, gazetecilik tarihinde AA'nın önemli bir yeri olduğunu, Milli Mücadele döneminde tarihsel bir görev üstlendiğini ve büyük işler başardığını söyledi.

Avşar, "AA'nın sadece Türk milletine değil, İslam'a da büyük hizmeti vardır. Ajansın kuruluşu, haberlerde, 'İslam'ın kurtuluşu için tarihi vazife yapmak üzere...' ifadeleriyle veriliyor. Ajans, Milli Mücadelede çok büyük ve mühim bir misyon üstlenmiştir." ifadesini kullandı.Haberciliğin, "kitleleri bilgilendirme" olarak tanımlandığını, "yazı" ve "dil"in haberin iletilmesindeki temel unsurlardan olduğunu aktaran Avşar, "Habercilik tarihi, seslerden oluşan bir dil kodlaması ve yazının ortaya çıkmasıyla başlıyor." dedi.
Matbaanın bulunmasının gazetecilik tarihi için dönüm noktası olduğunu hatırlatan Avşar, Osmanlı'da matbaanın kullanılmaya başlaması sonrasında ilk gazetelerin yayınlandığını belirtti.
Avrupa'da yayına giren gazetelerin sayısındaki artışın, gazeteleri besleyecek bilgi kaynaklarına erişim ihtiyacını beraberinde getirdiğini ve 1835'den sonra haber ajanslarının kurulduğunu kaydeden Avşar, şunları söyledi:"Bilgi, güç demektir. Ajanslar haberi üretip, pazarlarken bunu kendi lisanları ve dilleri çerçevesinde yapıyorlar. Onları, vermek istedikleri çerçeve içerisinde görmeye başlıyorsunuz. Fransızlardan sonra Almanlar da kendi ajanslarını kurmuştur. AA'nın kurulması da bu sebepledir. Onların bizi çerçevelediği biçimde değil, kendimizi ifade etmek için ajansımız kuruldu." - "İletişim fakültelerinden her sene 6 bin mezun veriyoruz"Son yıllarda yeni medyanın haberciliğe ayrı bir boyut kazandırdığını belirten Avşar, genç habercilere kendilerini devamlı geliştirmeleri ve yeni medyayı öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.İletişim fakültelerinin sayısının son yıllarda artmasına ve bunun olumsuz sonuçlarına da işaret eden Avşar, "Her sene aşağı yukarı 10 bin iletişim fakültesi öğrencisi alıyoruz ve 6 bin mezun veriyoruz. Sektörün büyüklüğü buna müsait değil, bu doğru değil. Bu kadar iletişim fakültesi olmamalı. İletişim fakülteleri, medya mecralarının olduğu yerde kurulmalıdır. İletişim fakültelerinin durumu gözden geçirilmelidir." diye konuştu.

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