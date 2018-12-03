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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan vazgeçmiyor İzle

İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan vazgeçmiyor İzle

Mahmure Pekcantaş’ın pazara gelmesi

Yaşam Mücadelesi 

-Mahmure Pekcantaş’ın örgü örmesi
-Mahmure Pekcantaş'ın konuşması

( MANİSA -ÖZEL)- Geceler boyu ördüklerini torunlarına destek olmak için satıyor MANİSA

- Manisa’da 74 yaşındaki Mahmure Pekcantaş, ilerleyen yaşına rağmen ördüklerini satarak hayata tutunmaya ve kendi hayatını kazanmaya çalışıyor. Çalışmaktan yılmayan Pekcantaş, azmi ile çevresine örnek oluyor. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde eşi vefat ettikten sonra tek başına ekonomik sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi veren 74 yaşındaki Mahmure Pekcantaş, ördüklerini satarak geçimini sağlamaya başladı.
Hafta boyunca ördüğü çocuk yeleklerini, her Perşembe sabahı pazar çantası ile getirdiği Şehzadeler Belediyesi’nin Hünerli Eller Pazarı’nda satan Pekcantaş, azmi ile çevresine örnek oluyor. Kirasını ödeyemediğinden dolayı bu işe girdiğini, kızının yanına yerleştikten sonra da torunlarına destek olmak amacıyla ilerleyen yaşına rağmen kendi isteğiyle çalıştığını belirten Pekcantaş, “Perşembe günleri sabah dokuz gibi buradayım. Ördüklerimi satmak için müşterilerimi bekliyorum. Geceler boyunca ördüklerimi buraya sererek, satıyorum. Gelip sipariş verenler de olur. Teyzecim bana yelek örer misin derler? Yünü alıp geliyorlar. Beğendiği örneklerini ben yaparım. 1 çocuğum 2 torunum var. Torunuma destek olmak amacıyla yapıyorum. Onlar bana bakıyor ben onlara bakıyorum. Ne yapalım bu hayat böyle. Bu yaşta çok zevkle isteyerek yapıyorum. Gece boyunca yelekler örüyorum” diye konuştu.

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