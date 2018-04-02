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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İlerleyen yaşı okuma aşkına engel olamadı - ZONGULDAK

İlerleyen yaşı okuma aşkına engel olamadı - ZONGULDAK

- Şasiye Kaya okuma yazma öğrenmesi - Şasiye Kaya röportaj - Ceyhan Uslu röportaj - Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Keskin röportajİlerleyen yaşı okuma aşkına engel olamadı - Babası okula göndermediği için okuma yazma öğrenemeyen 88 yaşındaki Şasiye Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında evine gelen öğretmenin yardımıyla hayalini gerçeğe dönüştürüyor - Kaya: - "Annem okumamı çok istiyordu. Babam beni okutmamak için eskiden samanlığa kapatmıştı. Okumayı çok istiyorum, Allah kısmet ederse okuyacağım"ZONGULDAK (AA) - CEM SÜRMENELİ - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde ilerleyen yaşı ve hastalıklarına rağmen okuma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Şasiye Kaya, evde aldığı eğitimle harfleri kağıda dökeceği günleri sabırsızlıkla bekliyor.İlçeye bağlı 690 Evler Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk 13 torun sahibi 88 yaşındaki Kaya, çocukken babası okula gitmesine izin vermediği için çok istediği halde okuma yazmayı öğrenemedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuryazarlık seferberliğini kızının kendisine anlatmasının ardından Kaya, hasretini sona erdirmek için çocukları aracılığıyla halk eğitim müdürlüğüne başvurdu.Yaşlılığa bağlı olarak yürüme güçlüğü çeken ve kurslara katılamayan Kaya, halk eğitim müdürlüğünün görevlendirdiği öğretmen sayesinde haftada 3 gün evinde okuma yazma öğrenme hayalini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalıyor. - "Rahmetli babam beni okutmadı"Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenme şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Babasının okula gitmesine izin vermediğini anlatan Kaya, "Kızım, 'Halk Eğitim Müdürlüğü'nde okuma yazma kursu açılmış.' deyince, 'Yavrum, yürüyebilsem ben gider, okurum' dedim. Hiç olmazsa telefona yazan olursa okurum. Hastaneye gitsem bir harf bilmiyorum. Bir yere gitsem ne olduğunu bilmiyorum. Harfleri öğrenmeyi çok istiyorum." diye konuştu.
Kaya, okumayı çok istediğini ancak babasının okula göndermediğini dile getirerek, "Annem okumamı çok istiyordu. Babam beni okutmamak için eskiden samanlığa kapatmıştı. Okumayı çok istiyorum, Allah kısmet ederse okuyacağım." şeklinde konuştu.
İlçe Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Keskin de Kaya'nın kızının kuruma başvuru yaptığını belirterek, şunları söyledi:"Bize, '88 yaşında annesinin olduğunu ve okuma yazma öğrenmek istediğini' söyledi.

Biz de büyük bir hevesle teyzemizi ziyaret ettik. Kursumuz evinde devam ediyor. İnşallah kurs sona erdiğini Şasiye teyzemiz okuma yazma öğrenmiş olacak."Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmeni Ceyhan Uslu ise Şasiye teyzenin azmiyle herkese örnek olduğunu vurgulayarak, "Şasiye teyzeyi bana söylediklerinde çok heyecanlandım. Aslında onun bize katacağı çok şey var. Ona bir iki harf öğretebilirsem bile benim için çok büyük bir onur bu." ifadesini kullandı.

Hastalık Muhabir Öğretmen Okuma Yazma Kursu Halk Eğitim 

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