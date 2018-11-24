İlçeyi terk edemeden bulmuş...Kuaför kız kardeşini para için öldürmüş Haberi



- Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçtiğimiz gün kuaförlük yapan kız kardeşini öldüren zanlının cinayeti para için işlediği ortaya çıktı. Ağabeyinin silahından çıkan 6 kurşunla öldürülen kuaför kadının 1 ay önce emniyete giderek ağabeyinden şikayetçi olduğu can güvenliği olmadığı için Gemlik ilçesini terk etmek istediğini, ağabeyinin kendisini gördüğü yerde öldürebileceğini söylediği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gün Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan kadın kuaförü Günay Torun,(55) işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli otomobilden inen bir kişi direksiyondaki Günay Torun'a doğru tabancayla 6 el ateş etti. Torun, olay yerinde hayatını kaybederken ateş eden kişi beyaz renkli otomobile binerek kaçtı. Zanlı ağabey bir başka ilçede yakalandı Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Torun'u, ağabeyi Halil K.'nın öldürdüğü belirlendi. Halil K.'nın Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla yakalandı. Olayda kendisine yardımcı olduğu öne sürülen kayın biraderi E.G. ile yakalandığı evin sahibi S.T. de gözaltına alındı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 3 kişi adliyeye sevk edildi. Cinayeti işlediği belirlenen ağabey Halil K. tutuklanırken E.G. ve S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gemlik'i terk edemeden bulmuş Olayda hayatını kaybeden 55 yaşındaki Günay Torun'un, kendisinden sürekli para isteyen ağabeyinden korktuğu için ilçeyi biran önce terk etmek istediği ortaya çıktı. 1 ay önce Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ağabeyi Halil K.(56)'dan şikayetçi olan kadının, "Ağabeyim olan Halil K. sürekli benden para istiyor vermeyince ölümle tehdit ediyor. Beni gördüğü yerde öldürebilir'' dediği ortaya çıktı.

