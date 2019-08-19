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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İlçeyi ayağa kaldıran olayda 25 gözaltı

İlçeyi ayağa kaldıran olayda 25 gözaltı

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan olaylarda yeni ortaya çıkan görüntüler

Çevik Kuvvet Alacak Verecek Meselesi Cep Telefonu Bıçaklı Kavga Ezilme Tehlikesi 

-Kalabalık gurubun bir kamyonete saldırması
-Kaçmak isteyen sürücünün hızla hareket etmesi sonucu ezilme tehlikesi yaşayan kişi
-Mahalle aralarında yaşanan gerginlik

( TOKAT )- Kavganın büyümesine neden olan olayların görüntüleri ortaya çıktı TOKAT

- Tokat’ın Turhal ilçesinde gerginliğe neden olayda 25 kişi gözaltına alınırken, yeni ortaya çıkan görüntüler yaşanan korku dolu anları gözler önüne serdi. Edinilen bilgiye göre; Turhal ilçesi Hamam Mahallesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde iki gurup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu yaşanan taşlı sopalı kavga yatıştırılırken ortaya çıkan görüntüler yaşananları gözler önüne serdi. Görüntülerde biranda büyüyerek gerginliğin tırmandığı olaylarda 1 otomobil kalabalık gurup tarafından devrilerek camları kırılırken, yoldan geçen bir pikaba da gurup tarafından saldırıldı. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yoldan geçen bir araca taş ve sopalarla saldırıldığı, saldırıdan kurtulmak isteyen şoförün ise hızla kaçmak istemesi sonucu yere düşen bir kişinin ezilme tehlikesi atlatması yer aldı. Mahalle aralarında çok sayıda kişinin yer aldığı görülen gerginlikte objektiflere yansıdı. Yaşanan olayların ardından heri iki aileden 25 kişi gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Olay; Turhal ilçesinde akşam saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgaya köylülerinde karışması sonucu gerginlik yaşanmıştı. Yaşanan olayların büyümesi üzerine ilçeye özel harekat, çevik kuvvet ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, ilçede durumu kontrol altına alınmasını sağlayarak olayların büyümesini engellerken, meydana gelen olaylarda 3 kişi yaralanmıştı. 7 iş yeri 3 araçta da maddi hasar meydana gelen olaylarla ilgili açıklama yapan Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, iki grup arasında çıkan kavganın bıçaklı kavganın toplumsal bir olaya dönüşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığını, 7 iş ve 3 araçta yerinde zarar meydana geldiğini açıkladı.

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