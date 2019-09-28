İlçeye inen ayı kameraya yansıdı - SİVAS ---haber eksik İzle
- Ayının kent merkezinde görüntüleriİlçe merkezine inen ayı kameraya yansıdıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde kent merkezine inen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Camikebir Mahallesi'nde kaymakamlık konutunun da bulunduğu İmam Hatip Ortaokulu bahçesine gelen ayı, bir süre yiyecek aradı.Okulun bahçesinde bir süre gezinen ayı, bahçe duvarından atlayıp gözden kayboldu.Çam ormanlarının yaygın olduğu ilçenin merkezinde gezinen ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım