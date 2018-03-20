İlçenin ışıkları kapandı, Afrin zaferi meşalelerle böyle kutlandı...Meşalelerle aydınlanan ilçe havadan görüntülendi İzle

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( TOKAT -ÖZEL-HD) TOKAT



– Tokat'ın Zile ilçesinde lise öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerleri anmak ve zaferi kutlamak için meşalelerle yürüyüş yaptı. Edebiyat Öğretmeni Rüstem Coşkun'un organize ettiği yürüyüş Zile Emniyet Müdürlüğü önünden başlayarak, hükümet konağı önüne kadar meşalelerle devam etti. Afrin zaferi için düzenlenen etkinliğe mehteran ekibi renk kattı. İlçenin ışıklarının kapatıldığı yürüyüşte öğrenciler meşalelerle ilçeyi aydınlatırken oluşan görsel şölen havadan görüntülendi. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Edebiyat Öğretmeni Coşkun, "Tarihin her döneminde olduğu gibi Türk'ün ve insanlığın düşmanları yarında olacaktır. Bu düşmanlar istedikleri silahları üretsinler, dünyanın en güçlü ordularına sahip olsunlar hiçbir şey değişmeyecek ve tarih dün olduğu gibi bugünde yarında; acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir Türk'ten daha müthiş bir silahın keşfedilemeyeceğini yazmak zorunda kalacaktır" dedi.

Öğrencilerin yaptığı hatimlerin duaların edilmesiyle yürüyüş sona erdi. Yapılan etkinliğe Zile İlçe Kaymakamı Adnan Tezcan, Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Himmet Atakol, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.



