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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İlçe seçim kuruluna girmek isteyen protestoculara müdahale - ANKARA Video

İlçe seçim kuruluna girmek isteyen protestoculara müdahale - ANKARA Video

- İlçe seçim kuruluna girmek isteyen protestoculara müdahale - Polisin müdahalede bulunmasıBaşkentte seçim kutlamaları sürüyor - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin başarısı kentin birçok noktasında kutlanıyorANKARA (AA) - Başkentte, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin başarısı kutlanıyor.Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sokaklara çıkan vatandaşlar, ellerinde bayrak ve flamalar taşıyarak, marşlar ve şarkılar eşliğinde sevinç gösterilerinde bulundu. Bazı vatandaşlarla araçlarıyla şehir turu attı.AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan partililerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyişi sürüyor.Öte yandan, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz ederek, seçim kuruluna girmek isteyen ve polise karşı koyan muhalefet partisi yanlılarına müdahalede bulunuldu.

Polis Protesto Muhalefet 

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