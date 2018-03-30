Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İlçe pazarı yirmi yıldır duayla kuruluyor

İlçe pazarı yirmi yıldır duayla kuruluyor

pazar yerinden görüntüler, dua eden esnaf ve vatandaş, hocanın dua okuması, Rop.

Alışveriş Pazar Duası Halk Pazarı 

-
-Video: goruntu@iha.com.tr gönderildi.

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Zile ilçesinde salı ve cuma günleri kurulan halk pazarı öncesi belediye hoparlöründen dua yayınlanıyor. 20 yıldır belediye tarafından ilçenin tamamına hoparlörden verilen duaya hem esnaf hem de müşteriler eşlik ediyor. Esnafın iyi kazanç sağlaması, vatandaşların da iyi alışveriş yapabilmesi amacıyla başlatılan uygulamadan ilçe halkı da oldukça memnun. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, ilçede 20 yıldır salı pazar duasının belediye hoparlöründen yayımlandığını belirtti.
Göreve gelmeden önce yapılan uygulamayı, vatandaşlar benimsediği için sürdürdüklerini vurgulayan Vidinel,"Haftanın Salı ve Cuma günleri ilçemizde halk pazarı kurulur. Salı ve Cuma günleri sabah erkenden pazar duası yapılır. Esnafımız, pazar duası ile birlikte işe başlar. Bereket duası geleneksel hale getirdik.” dedi.

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı