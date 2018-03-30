İlçe pazarı yirmi yıldır duayla kuruluyor

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ın Zile ilçesinde salı ve cuma günleri kurulan halk pazarı öncesi belediye hoparlöründen dua yayınlanıyor. 20 yıldır belediye tarafından ilçenin tamamına hoparlörden verilen duaya hem esnaf hem de müşteriler eşlik ediyor. Esnafın iyi kazanç sağlaması, vatandaşların da iyi alışveriş yapabilmesi amacıyla başlatılan uygulamadan ilçe halkı da oldukça memnun. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, ilçede 20 yıldır salı pazar duasının belediye hoparlöründen yayımlandığını belirtti.

Göreve gelmeden önce yapılan uygulamayı, vatandaşlar benimsediği için sürdürdüklerini vurgulayan Vidinel,"Haftanın Salı ve Cuma günleri ilçemizde halk pazarı kurulur. Salı ve Cuma günleri sabah erkenden pazar duası yapılır. Esnafımız, pazar duası ile birlikte işe başlar. Bereket duası geleneksel hale getirdik.” dedi.



