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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İlber Ortaylı’dan Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Fatih’ desteği Haberi

İlber Ortaylı’dan Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Fatih’ desteği Haberi

Ünlü tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın röportajı

Televizyon Tarihçi Padişah Konferans Basın Mensupları 

-konferanstan detaylar

( EDİRNE ) - Ünlü tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı: - “Oğlan iyi oynuyordur ama senaryoya bakmam lazım” EDİRNE

- Ünlü tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun, Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmed’i canlandırdığı ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 586. yılında kutlama programları kapsamında Edirne’ye geldi. Trakya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Fatih ve Edirne" adlı konferansı sonrası basın mensuplarının özel bir televizyon kanalında yayınlanmaya başlanan ve birçok kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ortaylı, diziyi izlememesine rağmen Kenan İmirzalıoğlu’na destek veren açıklamalarda bulundu. Ortaylı, bir gazetecinin ‘Fatih Sultan Mehmed ile ilgili bir dizi başladı.
Nasıl buluyorsunuz?’ sorusuna, “Görmedim ki daha. 2-3 bölüm göreyim de öyle. Oğlan iyi oynuyordur, İmirzalıoğlu ama görmem lazım. Senaryoyu falan bakmam lazım. Hiç görmedim” şeklinde cevap verdi.
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