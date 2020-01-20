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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İlanla eş arıyor Haberi

İlanla eş arıyor Haberi

röportaj

Gazete İlanı Memur 

-gazete ilanı
-elinde 'eş aranıyor' yazısı

( EDİRNE - ÖZEL)- Herkes bu ilanı konuşuyor EDİRNE

- Edirne’de ‘Yalnızlık Allah’a mahsustur’ diyen 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, 33 yıldır hayırlı bir kısmet bulamayınca çareyi gazeteye ilan vermekte buldu. Edirne’de memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, eşinin hayatını kaybetmesinin ardından 33 yıldır yalnız yaşıyor. Seyhan, yalnızlığın kendisine çok zor geldiği için gazeteye “Edirne'de devlet emeklisi 62 yaşında 33 yıldır yalnız yaşayan dul bekar beyim. Sıcak yuva kurmak dileğimdir. Maddi ve manevi beklentisi olmayan, vicdan sahibi olan ciddi hanımefendiler tercihimdir. Aramanızı arz ederim” sözleriyle ilan verdiğini söyledi.

“Memurken talip olanlar vardı ama evlenmedim. Yalnızlık Allah’a mahsustur, dört duvar arasında yalnız oturuyorum” diyerek artık yalnızlığın canına tak ettiğini ifade eden Seyhan, “Emekli maaşım var kirada oturan birisiyim, başkada bir gelirim birikimim yok. Hayat arkadaşı eş arıyorum.”dedi.
(SU-KU-
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