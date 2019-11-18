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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İlahiyat ön lisans mezunlarının sınavsız lisansa geçişine iptal kararı - SİİRT

İlahiyat ön lisans mezunlarının sınavsız lisansa geçişine iptal kararı - SİİRT

- Toplantının yapıldığı salon - Bayraktar'ın toplantı sonrası vatandaşlarla konuşması - Diyanet - Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ın konuşmasıİlahiyat ön lisans mezunlarının sınavsız lisansa geçişine iptal kararı - Diyanet - Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar: - "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı derdimizi anladı ama ana muhalefet partisi bizi anlamak istemiyor"SİİRT - Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet - Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), ilahiyat ön lisans bölümü mezunlarının ilahiyat lisans programına sınavsız geçişini öngören düzenlemeyi iptal etmesi dolayısıyla CHP'ye tepki gösterdi.Bayraktutar, Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen "Din Görevlileri ile Buluşma" toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, memurlar için yıllardır talep ettikleri 3600 ek göstergenin idarecisinden hizmetlisine kadar bütün memurları kapsaması gerektiğini söyledi.

CHP'nin başvurusu üzerine AYM'nin, ilahiyat ön lisans bölümü mezunlarının ilahiyat lisans programına sınavsız geçişini öngören düzenlemeyi iptal ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:"CHP'yi kınıyorum. Niye kınıyorum, sınavsız lisans tamamlama hakkı dediğimiz zaman, bu benim meslektaşlarımın imam hatipler bir iki kitap daha fazla okusun, bilgi ve becerilerini artırsın düşüncesindeydik. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı bizim derdimizi anladı ama ana muhalefet partisi bizi anlamak istemiyor. CHP'yi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürüp de 'anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır' düşüncesiyle hareket etmesini kınıyorum."

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