Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İlaçlama ekiplerinin parklardaki mesaisi havadan görüntülendi

İlaçlama ekiplerinin parklardaki mesaisi havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Hastalık Osmanpaşa Trol 

-İlaçlamadan genel görüntü
-Parktan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Parklarda kene ve haşere temizliği İSTANBUL

- İstanbul genelinde halk sağlığını tehdit eden kene ve haşerelere karşı ilaçlama ekiplerinin yoğun çalışması havadan görüntülendi. Fatih Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların rahat vakit geçirmesini sağlamak kene ve haşerelerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ilaçlama çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı başlattıkları haşere ile mücadele çalışmalarını gece yarısına kadar aralıksız sürdürüyor. Gaziosmanpaşa’da Millet Bahçesi’nde ve Fatih’teki parklarda gerçekleştirilen çalışmalar havadan da görüntülendi. Sabah çok erken saatlerde kara sineklerle başlayan mücadele gün içerisinde kene ve diğer tüm haşerelerle, hava karardıktan sonra ise sivri sineklerle devam ediyor. Çalışmalar piknik ve parkların olduğu tüm yeşil alanlarda yapılıyor. Çalışmalarla, havaların ısındığı şu günlerde vatandaşların sağlığını tehdit edici hastalık taşıyan mikropların haşereler vasıtasıyla yayılmasının engellenmesi planlanıyor. Havadan görüntülenen ilaçlama çalışmalarında görevliler park ve bahçeleri temizliğini sağlıyor. “Solunum zorluğu çeken insanların, yaşlıların ilaçlama esnasında dikkat etmesi gerekiyor “ Uzman ekiplerle haftanın 7 günü hizmet verdiklerini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Teknikeri Volkan Nurdoğan, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yıl boyu ücretsiz olarak uzman ekip ve ekipmanlarımızla her türlü haşere, sivrisinek, karasinek, keneye karşı ilaçlama yapıyoruz. Hizmetimiz haftanın 7 günü devam etmektedir. Apartman içlerinde binaların ortak kullanım alanlarında hizmetlerimizi gün içerisinde gündüz vakitlerinde yapıyoruz. Sokak ilaçlamalarında, açık alan ilaçlamalarında genelde akşam üzeri yapıyoruz.Akşam vakitlerinde gece saatlerinde yapıyoruz. İlaçları haşere türüne göre kullanıyoruz. Solunum zorluğu çeken insanların, yaşlı insanların ilaçlama esnasında dikkat etmesi gerekiyor. Ekipmanlarımızla araçlarımızın üzerinde bulunan makineler ile ayrıca sırt atomu dediğimiz ekipmanlarla bunları kullanıyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı