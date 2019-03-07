İlaçla uyutup keselere koyduğu papağanlarla Kapıkule’de yakalandı

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( EDİRNE ) - Keseler içinde uyutulan 26 papağandan 2’si telef oldu EDİRNE



- Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutularak özel keselere konulan 26 papağan ele geçirildi. 26 papağandan 2’si telef olurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine yurda giriş yapmak isteyen Bulgaristan plakalı bir araç detaylı aramaya alındı. Yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş sultan cinsi 26 adet papağan ele geçirildi. Kuşların ses çıkarmaması için ilaçla bayıltıldığı ve özel keselere konulduğu bildirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, papağanlar yediemine teslim edildi. 2 papağan telef oldu Papağanları Kapıkule’den yediemin olarak teslim alan veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş, 26 papağandan 2’sinin telef olduğunu ancak diğerlerinin durumlarının iyi olduğunu belirterek, “HAYTAP aracılığıyla gerekli sahiplendirmeler yapılacak. Maalesef 2 papağan telef oldu. Ancak diğerlerinin durumları iyi, bir kısmını HAYTAP bizden aldı kalanları da bir süre sonra bizden alacaklar” dedi.



