Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İlaçla uyutup keselere koyduğu papağanlarla Kapıkule’de yakalandı

İlaçla uyutup keselere koyduğu papağanlarla Kapıkule’de yakalandı

Papağanlar

Bild Akalan İstihbarat 

-genel ve detaylar
-veteriner hekim zeynep ipek görmüş'ün açıklaması
-detaylar

( EDİRNE ) - Keseler içinde uyutulan 26 papağandan 2’si telef oldu EDİRNE

- Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutularak özel keselere konulan 26 papağan ele geçirildi. 26 papağandan 2’si telef olurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine yurda giriş yapmak isteyen Bulgaristan plakalı bir araç detaylı aramaya alındı. Yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş sultan cinsi 26 adet papağan ele geçirildi. Kuşların ses çıkarmaması için ilaçla bayıltıldığı ve özel keselere konulduğu bildirildi.
Araç sürücüsü gözaltına alınırken, papağanlar yediemine teslim edildi. 2 papağan telef oldu Papağanları Kapıkule’den yediemin olarak teslim alan veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş, 26 papağandan 2’sinin telef olduğunu ancak diğerlerinin durumlarının iyi olduğunu belirterek, “HAYTAP aracılığıyla gerekli sahiplendirmeler yapılacak. Maalesef 2 papağan telef oldu. Ancak diğerlerinin durumları iyi, bir kısmını HAYTAP bizden aldı kalanları da bir süre sonra bizden alacaklar” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı