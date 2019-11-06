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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İlaç yüklü tır devrildi: 1 yaralı - KONYA Video

İlaç yüklü tır devrildi: 1 yaralı - KONYA Video

- Devrilen ilaç yüklü tır - Tırdan yola saçılan ilaçlar - Görgü tanığı Memiş Yıldırım ile röportaj - Yaralıları taşıyan ambulansın hareket etmesi - Polis ve itfaiye ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları - Trafiğe açılan yolda ilerleyen araçlar Konya 'da ilaç yüklü tır devrildi: 1 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesinde ecza deposuna ilaç taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.Recep Uludağ (42) yönetimindeki ilaç yüklü 42 CHG plakalı tır, Afyonkarahisar - Konya karayolu Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi üst geçidi yakınlarında aydınlatma direklerine çarptıktan sonra devrildi.Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın görgü tanığı Memiş Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırın 2 aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildiğini söyledi.

Kaza sonrası yatan tırın ön camını kırarak sürücüyü içeriden çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, "Şoföre yanında başka birisinin olup olmadığını sordum. Yalnız olduğunu söyledi.

Kendisi hafif yaralıydı, sevindik. Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı." diye konuştu.
Kaza sonrası ulaşım tek şeritten sağlanırken, kaza yapan aracın kaldırılması ve yükün başka bir tıra aktarılması çalışmaları devam ediyor.

Görgü Tanığı Hastane Karahisar Sevindik Aydınlatma Direği 

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