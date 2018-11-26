İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, 'Yaralı askerimiz ameliyattan çıktı, yoğun bakımda'



- İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sancaktepe'de düşen helikopterde yaralanan askerin ameliyattan çıktığını, yoğun bakıma alındığını söyledi.



İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Sancaktepe'de düşen helikopterde yaralanan askerin tedavi gördüğü Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek durumu ile ilgili bilgi aldı. Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Memişoğlu, "Askerimizi ameliyattan çıkardık yoğun bakıma alıyoruz. Durumu kritik. Birkaç saat içerisinde ayrıntılı bilgi vereceğiz" dedi.



