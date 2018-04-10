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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: “Yanan hastane 3 ay içerisinde faaliyete girecek”

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: “Yanan hastane 3 ay içerisinde faaliyete girecek”

Basın açıklamasından görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sağlık Hizmeti Başsavcılığı Fizik Tedavi Osmanpaşa Basın Açıklaması 


- İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yangından büyük hasar gören Gaziosmanpaşa’da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 3 ay içinde yeniden faaliyete gireceğini açıkladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz hafta çıkan yangında büyük hasar gören Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından basın açıklaması yapan Memişoğlu “Yangın içimizi acıttı ama en büyük tesellimiz can kaybı ya da yaralanma olmadan hastalarımızı ve personelimizi buradan çıkartabilmek oldu. Burada çalışan ekibe hem vatandaşlara, hem itfaiye hem emniyete teşekkür ediyorum. Gerçekten 326 hastanın yattığı bir hastanede böyle bir yangında buradaki insanlar bir mucizeyi gerçekleştirdiler. Her bir hastamızın en küçük yaralanma olmadan nakli sağladılar. Böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.
Hastanenin yeniden faaliyete girebilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Memişoğlu, “Bu hastaneyi bakanımızın talimatları doğrultusunda kısa zamanda hizmete sokacağız. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden faaliyete geçireceğiz. Bu hastanenin hasar görmüş yerlerinin tadilatı ver yeniden inşası aşamasında Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Hastanesi’nde 300 yataklı olarak fizik tedavi bölümünü biraz küçülterek hizmet veriyoruz. Buraya yakın bir mesafede bulunan fizik tedavi hastanemizde acil ve diğer bütün branşlarla ilgili hizmeti vermeye başladık. Normal mesai haricinde bu inşaat bitinceye kadar ikili olarak akşam 22.00’a kadar hem poliklinik hem de ameliyat hizmeti veriyoruz. Sağlık hizmetlerine bir aksamaya mahal vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Memişoğlu, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak ise “Şu anda başsavcılığımız soruşturma yapıyor. Onun için bu soruşturma neticesini bekliyoruz. İstanbul’da yeni yaptığımız hastanelerin hepsinde yangın güvenliği ile ilgili önlemler alınıyor. Bu hastanede de esasında yangınla ilgili önlemlerimiz var. Bunun neticesinde can kaybının olmadığını düşünüyorum. Teknik incelemeler neticesinde yangının nedeni basınla paylaşılacak. Biz sadece sağlık hizmetini aksatmadan nasıl vereceğimizi planladık” şeklinde konuştu.
Memişoğlu, yangından bir hata ya da ihmal olup olmadığının sorulması üzerine ise, “Savcılar her türlü tahkikatı yapacaklardır. Hata var mı? Oluş nedeni nedir? Teknik olarak önlenebilir miydi, önlenemez miydi? Bu hususları sayın Başsavcımız soruşturuyor” dedi.
Yangında vatandaşların büyük bir özveriyle hastaların tahliyesine yardım etmek için hastaneye akın ettiğini hatırlatan Memişoğlu, “Burada yangın esnasında en zorlandığımız şey insanlarımızın bırakın yangından kaçmayı ‘nasıl can kurtarırım’ diye yanan hastaneye girme mücadelesiydi. Düşünün bir toplumu ki yangın olan binaya can kurtarmak için girmeye çalışıyor. Böyle bir toplumun ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Kurtarmak için binlerce kişi toplandı ve içeri girmeye çalıştı. Dünyanın başka ülkelerinde böyle bir şey söz konusu olamaz” açıklamalarında bulundu.
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