Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İl Müdürü 30 metrelik falezden denize atlayarak intihar etti

İl Müdürü 30 metrelik falezden denize atlayarak intihar etti

ZONGULDAK

Masaj Kayalı Psikoloji 

-SAHİL GÜVENLİKTEN GÖRÜNTÜ
-AFAD EKİPLERİNDE GÖRÜNTÜ
-ŞAHSIN BOTA BİNDİRİLMESİ
-SSK HASTANESİNDEN GÖRÜNTÜ
-ŞAHSIN AMBULASNLA GELMESİ
-SEDYE TAŞINMASI

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur Ekeroğlu, kayalıklardan denize atlayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay Merkez Fener Mahallesi'nde bulunan kayalıklarda meydana geldi. İddialara göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammet Uğur Ekeroğlu, fener kayalıklarına çıkarak denize atladı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denizden çıkartılan Muhammet Uğur Ekeroğlu, 112 ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp masajı yapılan Muhammet Uğur Ekeroğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (SÖ-OA
İlgili Foto Galeriler
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Tarım İşçilerini Taşıyam Minibüs DevrildiTarım İşçilerini Taşıyam Minibüs Devrildi
Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...
Kız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf ÇektirdiKız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf Çektirdi
Gaziantep'te Metan Gazı PatlamasıGaziantep'te Metan Gazı Patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı