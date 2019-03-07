İl Müdürü 30 metrelik falezden denize atlayarak intihar etti

-SAHİL GÜVENLİKTEN GÖRÜNTÜ

-AFAD EKİPLERİNDE GÖRÜNTÜ

-ŞAHSIN BOTA BİNDİRİLMESİ

-SSK HASTANESİNDEN GÖRÜNTÜ

-ŞAHSIN AMBULASNLA GELMESİ

-SEDYE TAŞINMASI



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur Ekeroğlu, kayalıklardan denize atlayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay Merkez Fener Mahallesi'nde bulunan kayalıklarda meydana geldi. İddialara göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammet Uğur Ekeroğlu, fener kayalıklarına çıkarak denize atladı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denizden çıkartılan Muhammet Uğur Ekeroğlu, 112 ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp masajı yapılan Muhammet Uğur Ekeroğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (SÖ-OA

