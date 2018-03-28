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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İl Milli Eğitim Müdürü kürsüde ağladı - BİLECİK Haberi

İl Milli Eğitim Müdürü kürsüde ağladı - BİLECİK Haberi

- İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un veda konuşması - Detaylarİl Milli Eğitim Müdürü kürsüde ağladıBİLECİK (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, katıldığı bir programda kürsüde gözyaşlarına hakim olamadı.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirdiği bir programda sahneye çıkan Durmuş, Sakarya'ya kısa zaman içinde gideceğini söyledi.

Geçen yıl temmuz ayında kentte göreve başladığını belirten Durmuş, "Gördümki mevzu bayraksa, mevzu vatansa vücudunu hiç düşünmeden ortaya koyan hiç korku nedir bilmeyen insanların yaşadığı bir şehirmiş Bilecik . 15 Temmuz kalkışmasından 4 gün sonraydı, o zaman anladımki gideceksin diyerek gönderdikleri Bilecik , benden gayret bekler, benden çalışma bekler. Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur ilkesiyle aşkla çalışan yorulmaz şuurunda hizmet bekler dedim." ifadelerini kullandı. - Sahnede ağladıBunun bir veda konuşması olmadığını dile getirirken, gözyaşlarına hakim olamayan Durmuş, "Gençler bu sizlere bir vedam değil, yine söylüyorum bir vefa borcumdur. İnanın nakış nakış işledi Bilecik yüreğime, kelimeleri kullanmak baya zor geliyor. Bugün benim en zor konuşma yaptığım gün. Çocuklar şunu yürekten söylüyorum, ben sizi gerçekten çok sevdim. Bilecik 'teki güzel insanları tanımış olmaktan, onlarla aynı havayı solumaktan büyük bir mutluluk duydum. Ayrılık göz ile sevenler içinden gönül ile sevenler için ayrılık yoktur. Veda etmiyorum, edemiyorum gençler sizleri. Hakkınızı helal edin." diye konuştu.
Durmuş, sahneden inerken katılımcılar tarafından alkışlandı.

Raks Karya Edam Helal Kışla 

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