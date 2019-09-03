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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İl Jandarma Komutanı Baykal, muhtarlarla bir araya geldi - MUŞ

İl Jandarma Komutanı Baykal, muhtarlarla bir araya geldi - MUŞ

- Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal'ın muhtarlarla bir araya gelmesi - Albay Bülent Baykalın konuşmasıİl Jandarma Komutanı Baykal, muhtarlarla bir araya geldiMUŞ (AA) - Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Ovası Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.Dernekte muhtarlarla bir araya gelen Baykal, yaptığı açıklamada, emniyet ve asayişin sağlanması hizmetini yürütürken en büyük destekçilerinin muhtarlar olduğunu söyledi.

Muhtarların görev yaptıkları yerin en büyük amiri olduğunu belirten Baykal, şöyle konuştu:"Muhtarlarımız bizim için çok önemli. 1 yıl önce Muş 'ta göreve başladım. Bu süre içinde muhtarlarımız bize çok yardımcı oldu. Teşkilatımda görevli tüm komutanlar da aynı duyguları paylaşıyor. Muhtarlarımızın her konuda destek olduğunu belirtiyorlar. Siz muhtar, biz de kolluk olarak vatandaşımızın emniyet ve asayişinin sağlaması için çaba gösteriyoruz. Bu konuda bize destek olmanızı istiyoruz. Bugüne kadar gösterdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz."Dernek Başkanı Turan Süme de ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirdi.

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