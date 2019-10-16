İl Genel Meclisi’nden Barış Pınarı Harekâtı’na destek

--İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban.

--MHP İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Zeki Ertürk.



( AFYON KARAHİSAR)- Meclis destek vermek için olağanüstü toplandı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek vermek için olağanüstü toplandı. Tüm partilerin meclis üyelerinin ve il özel idaresi yöneticilerinin de hazır bulunduğu oturumda birlik ve beraberlik mesajları verilerek; "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğimizin yanındayız" mesajı verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, İGM üyeleri olarak TSK’nın gerçekleştirdiği operasyonu sonuna kadar desteklediklerini söyledi.



Çoban şöyle devam etti: “Afyonkarahisar İl Genel Meclisimizde bulunan 18 ilçemizden 50 İGM üyemizle birlikteyiz. 50 İGM üyemiz AK Parti’den, MHP’den, CHP’den, İYİ Parti’den ve Büyük Birlik Partisi’nden oluşuyor. Bizler şuanda siyasi görüşlerimizi, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak konu ülkemiz olunca konu TSK olunca konu teröre karşı ortak bir harekât olunca hepimiz görüşlerimiz bir tarafa bıraktık. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Fırat’ın doğusunu terörden temizlemek için büyük bir kahramanlık örneği sergiliyor. İşte bizde ülkemizin yanında olduğumuzu TSK’nın yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla bir araya geldik.” İGM üyeleri tarafından hazırlanan basın açıklamasını MHP İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Zeki Ertürk okudu. Harekâtın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade eden Ertürk: “Sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına almaya çalışan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır” dedi.

FEDAKÂR ASKERİMİZE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUZ Harekâtın yapılmasındaki en önemli hususlardan birinin de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu dile getiren Ertürk şöyle devam etti; “Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyeleri olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, Kahraman ve fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz.”

