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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
İklim değişikliğine dikkat çekmek için okula gitmediler - EDİRNE

İklim değişikliğine dikkat çekmek için okula gitmediler - EDİRNE

- Etkinlikten görüntüler - Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Selin Can ile röportaj - Edirne 'de üniversiteliler iklim değişikliğine dikkat çekmek için "okula gitmeyen öğrenciler farkındalık etkinliği" düzenlendi - Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Selin Can: - "Bunun ilkini İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg parlamentonun önünde uzun süre boyunca oturarak, 'Eğer ki benim bir geleceğim yoksa okula gitmemin anlamı nedir' diyerek gerçekleştirdi"EDİRNE (AA) - Edirne 'de üniversiteliler iklim değişikliğine dikkat çekmek için okula gitmeyen öğrenciler farkındalık etkinliği düzenlendi.
Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu üyesi üniversite öğrencileri, tüm dünyada düzenlenen "Fridays For Future" kapsamında "2. Küresel İklim Grevi" için Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi."İklim için ses ver", "Çocuklarım, öğrencilerim, ailem, kendim, arkadaşlarım için yaşanılabilir bir dünya" ve "Zamanımız tükeniyor" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler caddede farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi ve Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Selin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in başlattığı "Fridays For Future"nin uluslararası bir etkinlik olduğunu anımsattı.İklimdeki kötü gidişin önüne geçmek için öğrenciler olarak harekete geçtiklerini belirten Can, "İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi birçok şehir ve Avrupa'da öğrenciler bu konuda farkındalık oluşturmak için yürüyorlar. Bu etkinlik gittikçe büyüyor. Bunun ilkini İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg parlamentonun önünde uzun süre boyunca oturarak, 'Eğer ki benim bir geleceğim yoksa okula gitmemin anlamı nedir?' diyerek gerçekleştirdi. Bütün hükumetlerden iklimdeki problemlere yönelik daha fazla önlem almalarını rica etti. Biz de kendi ülkemizde daha fazla önlem alınmasını istiyoruz." diye konuştu.
Can, "Fridays For Future" kapsamında bugün okula gitmeyeceklerini bildirdi.Öğrencilerin gösterisine, Edirne 'de dört yıl önce başlattığı "Plastiğe Hayır" kampanyasıyla öğrencileriyle plastik atıkları toplayan TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Begona Rodriguez destek verdi.

İklim Değişikliği Öğretim Görevlisi Farkındalık Uluslararası Harekete Geç 

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