İkizlerden LGS'de Türkiye derecesi...Karadağ kardeşler LGS'de birinci ve ikinci oldu

-Tam puan alan Adil Karadağ röportaj

-Milli Eğitim Müdürünün aile ziyareti

-Genel detaylar



( KARS ) KARS



- Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü'nde çiftçi bir ailenin çocukları olan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Adil Karadağ Türkiye birincisi olurken, 470 puan alan ikizi Yunus Karadağ, Türkiye ikincisi oldu. Geçimini çiftçilik ve hayvancılık ile sağlayan Naci ve Gülcan Karadağ'ın ikiz çocukları ilçeye bağlı Armutlu Köyü Ortaokulu öğrencileri olan Adil ve Yunus Karadağ, LGS sınavı öncesi hem ailelerine yardım etti, hem de derslerini aksatmadı. Derslerine çalışıp ve sürekli test çözen ikizler çocuklar, LGS'de önemli bir başarı elde ettiler. Sınavda 500 tam puan alan Adil ile 470 puan alan Yunus Karadağ, hem ailelerinin hem de köy sakinlerinin gurur kaynağı oldu. Sınavda 500 tam puan alan Adil Karadağ, "14 yaşındayım. LGS sınavında tam puan aldım. Başarımı disiplinli çalışmama, yılmama borçluyum. Diğer arkadaşlarım son zamanlar yaklaştıkça çalışmalarına gevşetiyorlardı. Ama ben çalışmayı daha da arttırdım. Bu süreç bana başarıyı getirdi" dedi.

Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, aileyi ziyaret ederek tebrik etti. İkizler gelecekte mühendis olmak istiyorlar.

