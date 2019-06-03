Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İkizlerden 10 yıl sonra gelen isim teşekkürü

İkizlerden 10 yıl sonra gelen isim teşekkürü

-Çocukların hazırladığı film

Nüfus Müdürlüğü Kaymakamlık 

--Valinin çocukları makamında kabulü
--Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 10 yıl önce dünyaya gelen ikizler, babalarını ikna ederek isimlerini kendisi veren Sivas Valisi Salih Ayhan'ı 10 yıl sonra ziyaret edip teşekkür etti. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 10 yıl önce doğan ikizlere, babaları izlediği dizi filminden etkilenerek kendilerine Asi ve Yesta isimlerini vermek üzereyken, dönemin Altınyayla Kaymakamı Salih Ayhan, ilçe nüfus müdürlüğünde olaya denk geldi. Ayhan her iki ismin de Türk örf ve adetlerinde yeri bulunmadığını belirti ikizlere kendisi isim vermek istedi. Babaları Ayhan’ı kırmayınca Ayhan ikiz kızlara Elif ve Emine isimlerini verdi. Aradan geçen 10 yıl sonra Ayhan bu kez Sivas’a Vali olarak atandı. Elif ve Emine isimli 10 yaşındaki ikizler, 10 yıl önce ilçelerinde kaymakamlık yaparken isimleri veren şuan ki Sivas Valisi Salih Ayhan'a 10 yıl sonra hazırladıkları klip ile teşekkür etti. Klibi izleyen Ayhan ikizlere makamında ağırlayarak ikizlerle sohbet etti. İkizler isimlerinden memnun olduklarını belirtip Ayhan’a tekrar teşekkür ettiler.
İlgili Foto Galeriler
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı