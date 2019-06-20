Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
İkiz kardeşler, ikizlerle evlendi

İkiz kardeşler, ikizlerle evlendi

Çiftlerin düğün salonuna gelmesi

Yumurta İkiz Kardeş Uttu 

-İkizlerin oynaması
-Hülya-Derya kardeşlerin oynaması
-Düğünden görüntüler
-Onur İbiş ile röportaj
-Mustafa İbiş ile röportaj
-detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL) - 'Beraber evlenelim' dediler, ikiz kardeş buldular KAYSERİ

- Kayseri’de 'Beraber büyüdük, beraber evlenelim' diye birbirlerine söz veren 24 yaşındaki ikiz kardeşler Mustafa-Onur İbiş, gönüllerini kaptırdıkları ikiz kardeşler Derya ve Hülya ile dünya evine girdi. Coşkulu bir düğün ile dünya evine giren giren ikiz çiftler, büyük mutluluk yaşadı. Kayseri’de yaşayan 24 yaşındaki tek yumurta ikizleri Mustafa ve Onur İbiş, beraber büyüdü. Hayatlarında hiç ayrılmayan, aynı okula ve askerlik görevlerini yapmak üzere aynı birliğe giden ikizler, ikiz bir kardeşle evlenip, düğünlerini de aynı anda yapmak için birbirlerine söz verdi. Bir tanıdıklarının vesilesi ile ikiz kardeşler Hülya ve kardeşi Derya ile tanışan gençler, verdikleri sözü tuttu. Aynı anda düğün yapan gençler, düğünlerinde gönüllerince eğlenerek, dünya evine girmenin heyecanını yaşadı. İkizlerden 24 yaşındaki Onur İbiş, “Her şey çok hızlı oldu. Kardeşimle sürekli ‘Olursa ikiz olsun, bu zamana kadar hiç ayrılmadık’ diye konuşuyorduk. Kardeşimle askerliğimiz falan hep beraber oldu. Evliliğinde beraber olmasını istedik. Allah’a şükürler olsun o da oldu. Hiç beklemiyorduk, bizde şaşırdık. Heyecan da var, mutluluk da var. Düğünümüzde iyi gidiyor. Hepimiz mutluyuz” dedi.
Mustafa İbiş de, “İnsanın ikizi olması güzel bir duygu. Bende çok mutluyum. Aynı anda evleniyoruz” diye konuştu.
İkizlerden Onur İbiş ile hayatını birleştiren Derya Tamer de, “Üst komşumuz olan halamın kızı vesilesiyle tanıştık. Bize geldiler, görüştük. Biz kardeşimle böyle bir şeyi düşünmemiştik ama bir anda oldu. Mutlu olduk” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı