İkiye bölünen otomobilden sağ çıkan şahıslara vatandaşlardan tepki



- Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu otomobil parçalanarak kullanılamaz hale gelirken, kazanın meydana geldiği yerde toplanan vatandaşlar aşırı süratli gittikleri ve uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen yaralılara tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay dün öğlen saatlerinde Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca Köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin içerisinde bulunduğu 22 UA 607 plakalı otomobil aşırı süratli bir şekilde Akarca Köyü köy içi yolundan geçti. Ancak, araç aşırı hızın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Otomobil ikiye bölündü Çarpmanın etkisiyle otomobil motor kısmından ikiye ayrılırken yaralıları köy sakinleri çıkardı. Paramparça olan otomobilden küçük sıyrıklarla kurtarılan yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansa bindirilirken vatandaşların araç sürücüsüne tepki gösterdiği görüldü.

Faciadan dönüldü Öte yandan görgü tanıklarının iddiasına göre otomobil sürücüsünün hız limiti 50 kilometre olan köy yolundan yaklaşık 150 kilometre hızla geçtiği ve kazadan 5 dakika önce çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına çarptığı öne sürüldü. Çocukların kazadan önce olay yerinden ayrılması facianın eşiğinden dönülmesini sağladı. Patlama riskine karşı aracı suladılar Tüm bunların yanı sıra LPG'li olduğu öğrenilen aracın olası bir yangın sonucu patlamaması için vatandaşlar otomobili kendi imkanlarıyla hortum yardımıyla suladı. Vatandaşlar aracı soğutma işlemini itfaiye ekipleri gelene kadar sürdürdü. (TEG-

