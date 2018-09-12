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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İkiyaka Dağları'ndaki operasyon devam ediyor- HAKKARİ İzle

İkiyaka Dağları'ndaki operasyon devam ediyor- HAKKARİ İzle

- Mağaranın imha edilmesi - Ele geçirilen mühimmata ait fotoğraflarİkiyaka Dağları'ndaki operasyon devam ediyor - Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Hakkari 'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları bölgesinde 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlardaki operasyonları aralıksız sürüyor - Komandolar, teröristlerin tünelle birbirine bağladığı dört mağaradan oluşan ve içinde çok miktarda patlayıcının bulunduğu sığınağı imha ettiANKARA (AA) - Güvenlik güçleri, İkiyaka Dağları'ndaki operasyonda, teröristlerce tünelle birbirine bağlanan dört mağaradan oluşan sığınak tespit etti. Çok miktarda patlayacının ele geçirildiği sığınak imha edildi.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari 'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları bölgesinde 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlardaki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.Hava destekli operasyonlarda komandolar, İkiyaka Dağları'nda teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirdikleri yerlere giriyor. Komandolar, bölgedeki aramalarda derin bir tünelin birbirine bağladığı dört mağaradan oluşan sığınak tespit etti.Çok miktarda tuzaklanmış tüp, roket mühimmatları, çeşitli tip patlayıcılar, 30'a yakın TNT kalıbı, bol miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemenin bulunduğu sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

Komando Güvenlik Güçleri Muhabir Dolar Teröristler 

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