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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İkitelli'de iş merkezinde yangın

İkitelli'de iş merkezinde yangın

Yangından ilk görüntüler

İkitelli Yangına Müdahale 

-Alevli yanan çatı
-İtfaiyenin çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir'de bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgilere göre İkitelli'de TEM otoyolunun yanında bulunan bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş merkezinin çatısını tamamen sardı. Olay yerine İstanbul'un 5 ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler binada mahsur kalan çalışanları da kısa sürede tahliye etti. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. (MD-ÖFA
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