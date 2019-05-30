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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
İkisi lafa tuttu, diğeri altın küpeleri çaldı...Kuyumcu hırsızlığı kamerada

İkisi lafa tuttu, diğeri altın küpeleri çaldı...Kuyumcu hırsızlığı kamerada

Güvenlik kamerası

Alışveriş Kuyumcu Dükkanı Karahisar Peçeli Kadın Hırsız 

-hırsızlık anı

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da bir kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren ve 35 bin lira değerindeki küpeleri çalarak olay yerinden kaçan çarşaflı ve yüzü peçeli kadınların görüntüleri ortaya çıktı. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe merkezindeki kuyumcuya müşteri gibi giren 3 kadın, kuyumcu dükkanının sahibi Yalçın Yener’i oyalayarak el çabukluğuyla 35 bin lira değerinde olan küpeleri çaldı. Kadınlar yanlarındaki 2 çocukla dükkandan ayrıldıktan sonra dükkan sahibi Yener, tezgahta bulunan küpelerin yerinde olmadığını fark ederek Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Emniyet ekiplerinin hırsızları arama çalışmaları devam ederken hırsızlık olayı kuyumcuda bulanan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarşaflı kadınlardan ikisinin alışveriş yapıyormuş gibi kuyumcuyu lafa tuttuğu ve diğer üçüncü çarşaflı kadının ise içerisinde altın küpelerin bulunduğu kutuyu çarşafın altına sakladığı gözleniyor.
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