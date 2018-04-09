İkinci kez evleri yanan aile sokakta kaldı

-İtfaiye ekibinin çalışmaları

-Gülten Tanrıkulu ile röportaj

-Yardım eden vatandaşlar

-Gülten Tanrıkulu ile röportaj



( VAN -HD) VAN



- Van’ın Muradiye ilçesinde kirada kalan ve evleri ikinci kez yanan 6 kişilik Tanrıkulu ailesi sokakta kaldı. İlçenin Yenişehir Mahallesi’nde kirada oturan Tanrıkulu ailesinin evi, iddiaya göre yanan sobanın patlaması sonucu yandı. Üç itfaiye aracının müdahale ettiği yangın güçlükle söndürülürken, ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Aile reisi Vedat Tanrıkulu’nin annesi Gülten Tanrıkulu, kirada kaldıklarını belirterek, “Oğlum, çocuklarını, eşini ve beni evde bırakarak İstanbul’a çalışmaya gitti. Gelinim, 10 günlük bebeğin banyosunu yapmak için yaktığı sobanın patlaması sonucu evde yangın çıktı. Biz can havliyle dışarı kaçtık. Gelinim 10 gün önce doğum yaptığı için ben yanında kalıyordum. Biri 10 aylık bebek 6 nüfus sokakta kaldık” dedi.



