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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İkinci kattaki evine girebilmek için bulduğu yöntem yürekleri ağza getirdi

İkinci kattaki evine girebilmek için bulduğu yöntem yürekleri ağza getirdi

Çocukların merdivenle eve tırmanması

Cep Telefonu Bulduk 

-Camda ayakkabılarını çıkarıp içeri gitmeleri
-Çocuğun merdivenden geri inmesi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te evin kapısı arkasından kapanan kadın dışarıda kalınca eve gelen oğlu ve arkadaşı buldukları yöntem ise yürekleri ağza getirdi.Ortaokul öğrencisi olan oğlu ve arkadaşları buldukları bir merdiveni ikinci kattaki evlerinin açık olan mutfak camına dayadı. Arkadaşı ile birlikte merdivenle eve tırmanan çocuk kapıyı annesine açtı. Evin küçük oğlu kapından çıkarak aşağıya inerken, arkadaşı ise eve çıktığı merdivenden geri inmesi ise dikkat çekti. Yaşanan bu durum ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an ve an kaydedildi.
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