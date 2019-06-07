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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İkinci el mobilyalar çöp yerine ihtiyaç sahipleriyle buluştu İzle

İkinci el mobilyalar çöp yerine ihtiyaç sahipleriyle buluştu İzle

MOBİLYALARIN EVLERDEN ALINIP KAMYONA YÜKLENMESİNDEN GÖRÜNTÜ

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-KAMYONA YÜKLENEN MOBİLYALARDAN GÖRÜNTÜ
-EŞYALARINI BELEDİYE EKİPLERİNE VEREN VATANDAŞLARLA RÖP.
-NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI TURGAY ERDEM RÖP.

( BURSA -ÖZEL)- Nilüfer Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerini mutlu eden hizmet BURSA

- Bursa'da çöpe giden ikinci el mobilyalar belediyenin verdiği hizmet sayesinde artık ihtiyaç sahiplerinin oluyor. Nilüfer Belediyesi yaptığı örnek hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek yeni mobilya alan vatandaşların kullanılabilir mobilyalarını çöpe gitmekten kurtarıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Yeni mobilya alan vatandaşlar eski ama kullanılabilir mobilyalarını Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ekiplerine teslim ediyor. Belediye ekipleri ise bu eşyaları alarak kendilerine mobilya ihtiyacımız var başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak ulaştırıyor. Belediye yaptığı yerinde uygulamayla kullanılabilir mobilyaları çöpe gitmekten kurtararak ihtiyaç sahipleriyle buluşturup onları mutlu ediyor. "Belediyenin yaptığı yerinde uygulama ile artık ikinci el mobilyalarının ihtiyaç sahibi ailelerle buluştuğunu ifade eden vatandaşlar "Belediyenin yaptığı uygulama çok yerinde ikinci el kullanılabilir mobilyalarımızı artık çöp yerine ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Biz bu hizmeti uzun yıllardır yapmaktayız. İhtiyaç fazlası kullanılmayan eşyalar için vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız kullanılabilir vaziyetteki ikinci el eşyaları bize bildiriyorlar. Biz de onları alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın kullanılabilir eşyaları varsa bize telefon etmeleri kafi, biz o eşyaları ihtiyaç sahiplerine arzu ettikleri an bırakabiliyoruz" şeklinde konuştu.

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