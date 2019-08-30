İkinci baharlarını huzurevinde yakaladılar Video

-Damatın gelin arabası olarak süslenen limuzine binmesi

-Gelinalma konvoyundan görüntü

-Kuafördeki gelin Gülden Şengül’ü Damatın alması

-Damat Hali İbrahim Selçukoğlu ‘nun Gelinin duvağını açarak gelini aklnından öpmesi

-Gelin ve damatın limuzine binmesi

-Limuzinin huzurevinin bahçesine gelmesi

-Damat ve gelinin limuzinden inerek yürümeleri

-Damat Hali İbrahim Selçukoğlu’nun gelin Gülden Şengül’ü alnından öperek dans etmeleri

-Yaşlı çiftin nikahlarının kıyılması

-Gelin Şengül Selçukoğlu’na Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım’ın evlilik cüzdanını vermesi

-Gelin ve damadın düğün pastasını kesmeleri ve birbirlerine yedirmeleri

-Gelin ve damadın müzik eşliğinde oynaması

-davetlilerin yaşlı çifte oyunda eşlik etmesi

-Genel ve detay



( DÜZCE ) Düzce



– Düzce’de huzurevinde tanışan yaşlı çift düzenlenen muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çifti en özel günlerinde yalnız bırakmayan vatandaşlar kendi araçlarıyla gelin konvoy oluşturdu. Limuzin ile düğün için hazırlanan huzurevinin bahçesine gelen çift ikinci baharlarını yaşamak için imzayı attı. Düzce’de Kalıcı Konutlar Neriman Çilingir Huzurevi'nde 2 yıl önce tanışan ve evlilik kararı alan 70 yaşındaki Halil İbrahim Selçukoğlu ile 72 yaşındaki Gülden Şengül’ün düğünü için huzurevi yetkilileri harekete geçti. Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE) ile Düzce İşçileri Dayanışma Derneği gönüllülerinin yardımıyla huzurevinin bahçesinde düğün organize edildi. Huzurevinin bahçesinde gelin arabası olarak süslenen limuzine binen damat Halil İbrahim Selçukoğlu, gelin Gülden Şengül’ü kuaförden almak için çıkarken yaşlı çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen vatandaşlar da kendi araçlarıyla gelin konvoyu oluşturdu. Gelini kuaförden alan damat, gelinle birlikte bindiği limuzin ile düğün için hazırlanan huzurevinin bahçesine geldi. Burada Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu’nun kıydığı nikahla yaşlı çift dünya evine girdi. Kıyılan nikah öncesinde tanışmalarını ve evlilik kararını anlatan damat Halil İbrahim Selçukoğlu, yaklaşık 2 yıldır huzurevinde olduğunu belirterek, "Bugüne kadar çok şey yaşadık. Acı, tatlı birçok şey yaşadım. Şu an mutluyum. Gülden Hanım'ı tanıdığımdan beri mutluyum, buna huzurevi vesile oldu. Huzurevinde huzuru bulduk." dedi.

Gelin Gülden Şengül Selçukoğlu da mutluluk dolu bir gün yaşadığını ifade ederek, “Ben onu bulmadım, o beni buldu. Allah nasip etti de huzurevine geldim. Onlar yemek yerken ben masalarının yanından geçtim, 'Afiyet olsun' deyip geçiyordum. O bana aşık olmuş, benim haberim yok. Sonra bana çay ocağında 'Seni seviyorum' dedi.

Benimle çok ilgileniyordu, ben 'Benimle çok ilgilenme' dedim. Ben seni seviyorum, dedi.

Ben de 'Seni kardeşçe sevebilirim' dedim, o bana 'Yok' dedi.

Ben seni istiyorum, dedi, öylece buralara geldik. Halil Bey 'Seviyorum seni alacağım' dedi, çiçek falan da yoktu. Onun da benim de bir şeyim yok. Müdür Bey'e söyledik, evlendik. Çok şükür mutluyum, vesile olanlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.



