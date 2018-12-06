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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İki yunus polise böyle çarptı İzle

İki yunus polise böyle çarptı İzle

Yunus polislerin hafif ticari araçla çarpıştığı anlar (güvenlik kamerası)

( İZMİR ) İZMİR

Trafik Kazası Polis Memuru Güvenlik Kamerası Yunus Polisler Ticari Araç 


- İzmir'in Konak ilçesinde, hafif ticari aracın dikkatsizce kavşaktan dönüş yaptığı ve yunus polislerinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı. İzmir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, motosikletle seyir halinde ilerleyen görevli yunus polislerin kullandığı motosikletin, hafif ticari araçla çarpışması sonucu iki polis yaralanmıştı. Şehitler Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, İbrahim K. yönetimindeki 35 DON 63 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde ilerlerken kavşaktan dikkatsizce dönüş yapmak istiyor. Bu sırada seyir halinde olan motosiklet üzerindeki yunus polisler, sert bir şekilde araçla çarpışıyor. Kaza sonrasında iki polis memuru çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanıyor. Bu anlar ise anbean kameraya yansıyor. Vücudunda kırıklar oluşan polisler, daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü İbrahim K.'nın ise ehliyet almaya hak kazandığı ancak sürücü kimliğini henüz teslim almadığı ortaya çıkmıştı.
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