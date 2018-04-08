İki yılda 40 bin kilometre yol katetti, Giresun'a ulaştı Haberi

--BULANCAK BELEDİYE EYDANI KARŞLAMA

--Nodar Beridze RÖP

--BULANCAK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI BAHTİYAR HÜSEM RÖÖP

--GENEL DETAY



( GİRESUN - ÖZEL - HD)- Gürcü İşadamı Nodar Beridze, Avrupa’da 10 ülke, Türkiye’de 20 şehir dolaştı. GİRESUN



- Gürcistan’dan 2 yıl önce “Dünya barışına dikkat çekmek için yola çıkan Gürcü İşadamı Nodar Beridze Avrupa’da 10 ülke, Türkiye’de ise 20 şehri dolaştıktan sonra Giresun'a geldi. Yaklaşık 40 bin kilometre yol katederek Giresun'un Bulancak ilçesine gelen barış yolcusu Beridze'yi Belediye Başkan Yardımcısı Bahtiyar Hüsem ve vatandaşlar karşıladı. Gürcistanlı işadamı ve televizyoncu , barış için bisikleti ile dünyayı dolaşıyor. Dünya barışına dikkat çekmek için Rusya’dan yıl önce yola çıkan Nodar Beridze (48) 10 ülke dolaşarak şimdiye kadar yaklaşık 40 bin kilometre yol kat etti. Türkiye’deki turunu devam ettirerek Giresun’a ulaşan Beridze, 26 Mayıs’ta turunu memleketi Gürcistan’da tamamlamayı hedefliyor. Gürcistan’dan “Barış Yolu” projesiyle 22 Ocak 2016 tarihinde çıktığını anlatan Nodar Beridze, amacının dünya barışına dikkat çekmek olduğunu söyledi.



Beridze; “ Yaklaşık 2 yılda Avrupa'da birçok şehir dolaştım. Türkiye'de devam ediyorum. Türkiye'de yirminin üzerinde şehri bisikleti ile dolaştıktan sonra Giresun’a ulaştım. 26 Mayıs tarihinde “Barış Yolu” yolculuğum Gürcistan’da sona erecektir. Bu yolculuktaki amacım dünya barışına dikkat çekmek. Bu yolculuk sırasında çok zorlu kış şartlarında bisikletimin pedallarını çevirmeye çalıştım. Her gittiğim yerde barışa dikkat çektim. Şimdi Türkiye'de yolculuğum sonuna doğru ilerliyorum ” diye konuştu.

Gezdiği ülkelerde en çok Türk insanın sıcak karşılamalarıyla mutlu olduğunu da ifade eden Nodar Beridze; “ Türk insanı sıcak ve samimi davranışlarıyla dünya barışına en çok inanan insanlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün Suriye’de bile Türkiye milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. Gürcistan olarak evinden, yurdundan ayrılmanın zorluklarını bİz de çok iyi biliyoruz. Temennimiz biran önce Suriye’de savaş biter ve Suriyeliler evlerine döner.”dedi.

Giresun’un Bulancak İlçesinde Nodar Beridze’i karşılayan Belediye Başkan Yardımcısı Bahtiyar Hüsem’de dünyada barışa dikkat çekmek için yola çıkan Nodar Beridze’i kutladı. Nodar Beridze, daha sonra Bulancak’tan Giresun’a geçerek geceyi burada geçirdikten sonra yolculuğuna devam edeceğini kaydetti.

(AB-BK

