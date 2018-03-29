İki yıl önce ölen doktorun milyonlarca liralık para ve gayrimenkullerini sahte belgelerle üzerlerine geçirmişler

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( İSTANBUL -EK) - İstanbul Kadıköy’de iki yıl önce hayatını kaybeden kadın doktora ait çeşitli bankalardaki paralarını ve 23 dairenin bulunduğu gayrimenkullerini hazırladıkları sahte ‘evlatlık’ belgesi ile üzerine geçiren şebekeye mensup 4 kişi gözaltına alındı - Yakalanan zanlılar arasında noter başkatibi, 38 yıl önce hazırlanmış gibi gösterilen sahte ‘evlatlık belgesi’ düzenlenen tamirci, hukuk bürosu çalışanı ve tercüme bürosu sahibi bulunuyor - Polis, şebekeyi ölen doktora ait 1974-1980 yıllarına dayanan 44 yıllık imza-yazı örneklerini inceleyerek ortaya çıkardı İSTANBUL



- İstanbul’da iki yıl önce ölen kadın doktora ait bankadaki paralarını ve onlarca dairesinin bulunduğu gayrimenkullerini sahte evrakla zimmete geçiren noter katibinin de aralarında olduğu 4 kişilik şebeke çökertildi. Şebekenin, 38 yıl önce hazırlanmış gibi gösterilen sahte ‘evlatlık’ belgesi düzenleyerek iki yıl önce hayatını kaybeden emekli kadın doktora ait çeşitli bankalardaki 2 milyon liraya yakın para ile 80 bin Amerikan doları ve Kadıköy’deki 23 daireyi kendi üzerlerine geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. 1990’lı yıllara kadar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hekim olarak çalıştıktan sonra emekli olan Hatice Güzin Göllü, iki yıl önce 16 Aralık 2015’te yaşamını yitirdi. Herhangi bir varisi bulunmayan Göllü’nün çeşitli bankalarda bulanan yaklaşık 2 milyon lira parası, 80 bin Amerikan doları ile Kadıköy Moda’da bulunan 23 daire ve bir iş hanındaki dükkanların yüzde 33’ünün bir kısmının el değiştirdiğini, bir kısmının ise el değiştirmek üzere olduğunu tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polisi, çekilen paraların ve gayrimenkullerin izini sürdü. Şebeke üyeleri arasında noter katibi ve hukuk bürosu çalışanı da var İddiaya göre suç örgütünün Hatice Güzin Göllü’nün vefatından sonra, şebeke üyelerinden biri adına, yine örgüt mensubu olduğu tespit edilen noter başkatibi tarafından 38 yıl önce hazırlanmış gibi sahte ‘evlatlık belgesi’ düzenlemek suretiyle kadına ait bankalardaki nakit paraları çektikleri belirlendi. Yine ölen kadın doktora ait gayrı menkulleri hazırladıkları sahte belgelerle örgüt üyelerinin üstlerine geçirdikleri ve Hatice Güzin Göllü’ye ait gayrimenkullerin kira karşılığı olarak her ay yaklaşık 60 bin lirayı kiracılardan aldıkları öne sürüldü. Şebeke üyelerince sahte evraklarla el değiştiren gayrı menkullerin değerinin ise yaklaşık 25 milyon lira olduğu tespit edildi. Şebeke üyeleri eş zamanlı operasyonla yakalandı Bunun üzerine çalışmalarını genişleten polis, herhangi bir varisi bulunmayan kadın doktorun yaşamını yitirdikten sonra malları ile paralarının el değiştirmesini titizlikle araştırdı. Dört kişilik şebekeye ulaşan polis, yapılan detaylı incelemede, ölen Hatice Güzin Göllü’nün kimsesiz ve varisi olmadığı, Göllü’nün hayatını kaybettikten sonra bankalarda bulunan paralarını ve gayrimenkullerini üzerlerine geçiren 4 şüpheliyi tespit etti. Noter Başkatibi Ayhan K., noterde sahte ‘evlatlık belgesi’ düzenlenen tamirci Ahmet K., hukuk bürosu çalışanı Murat G. ve tercüme bürosu bulunan Tamer O.’yu tespit eden Mali Şube Polisi, dün bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonla yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gayrimenkullere tedbir kararı konuldu Suç örgütünün faaliyetinin tespiti üzerine öncelikli olarak gayrimenkullere tedbir kararı konuldu. Yapılan çalışmalarda; imza ve el yazı örneklerinin Hatice Güzin Göllü’ye ait olmadığının tespiti için daha önce görev yaptığı Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesinden Göllü’nün 1974-1980 yıllarına ait imza yazı örneklerini isteyen polis, imza sirkülerinin sahte olduğunu belirledi. Polis, dört şüpheli hakkında, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltına aldı. Milyonlarca liralık gayrimenkullerin bir kısmı el değiştirmiş Polis, ölen doktorun mal varlıklarının noter Başkatibi Ayhan K.’nin düzenlediği sahte belgelerle Ahmet K. üzerine geçirildiğini, bunu da sahte ‘evlatlık belgesi’ ile sağlandığını tespit etti. Şebekenin, yaşlı kadına ait bankalardaki paraları çektikleri ve gayrimenkulleri hazırladıkları sahte belgelerle yasadışı olarak üzerlerine geçirildiği belirlendi. Sahte belgelerle el değiştiren gayrimenkullerin yaklaşık 25 milyon liranın üzerinde olduğu ifade edilirken, zanlıların, Göllü’ye ait gayrimenkullerinden kira karşılığı düzenli olarak her ay 60 bin lira aldıkları ileri sürüldü. Ölen doktorun 1974 ve 1980 yılları arasındaki imza sirküleri incelendi Polis, belgelerin gerçekliğinin tespiti için 2015 yılında hayatını kaybeden Hatice Güzin Göllü’nün Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1974-1980 yıllarına ait 44 yıllık imza yazı örnekleri temin etti. Yapılan incelemede evlat edinme kararının sahte olduğunu ortaya çıkardı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

