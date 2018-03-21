İki usta aynı klipte buluşturuldu



- Ölümünün 45. yıl dönümde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu “uzun ince bir yoldayım” şiiri, Aşık Veysel’in kendi sesinden okuduğu türkü ile aynı klipte birleştirildi. Sivas Belediyesi ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in ölümünün 45. yıl dönümüne özel bir klip hazırladı. “İki usta” isimli klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sivas’ta seslendirdiği “Uzun ince bir yoldayım” şiiri ile Aşık Veysel’in kendi sesinden okuduğu türkü birleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan klip yoğun ilgi gördü.

