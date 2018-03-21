Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İki usta aynı klipte buluşturuldu

İki usta aynı klipte buluşturuldu

klipten görüntü

( SİVAS ) - Ölümünün 45. yıl dönümde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu “uzun ince bir yoldayım” şiiri, Aşık Veysel’in kendi sesinden okuduğu türkü ile aynı klipte birleştirildi SİVAS


- Ölümünün 45. yıl dönümde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu “uzun ince bir yoldayım” şiiri, Aşık Veysel’in kendi sesinden okuduğu türkü ile aynı klipte birleştirildi. Sivas Belediyesi ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in ölümünün 45. yıl dönümüne özel bir klip hazırladı. “İki usta” isimli klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sivas’ta seslendirdiği “Uzun ince bir yoldayım” şiiri ile Aşık Veysel’in kendi sesinden okuduğu türkü birleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan klip yoğun ilgi gördü.
İlgili Foto Galeriler
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı