İki üniversite mezunu 64 yaşındaki saatçi, bugüne kadar 6 kitap yazdı İzle

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-Kendi şiirinden okuması

-Sezai Keyvanoğlu Röp.



( DENİZLİ )- Uşak’lı 64 yaşındaki saat tamircisi 6 kitap yazdı- Dede mesleğinden kopamadığı gibi edebiyatı da bir an olsun bırakmadı DENİZLİ



- Uşak’ta iki üniversite bitirmesine rağmen dede mesleği olan saat tamirciliğinden vazgeçmeyen 64 yaşındaki Mehmet Sezai Keyvanoğlu biri tanıtım, hikaye ve şiir alanında olmak üzere 6 kitap yazdı. Mehmet Sezai Keyvanoğlu (64) Uşak’ın en eski yerleşim merkezinde bulunan, kendine ait iş yerinde saatçilik yaparak geçimini sağlıyor. Edebiyat Fakültesini ve Yüksek Öğretmen Okulunu bitiren Keyvanoğlu aradan geçen onca yıla rağmen ne dede mesleği olan saat tamirciliğinden ne de edebiyattan vazgeçti. Fakülte bitirmesine rağmen dede mesleğinden vazgeçmeyen Keyvanoğlu, kitap yazarak edebiyat ile olan bağını da hiçbir zaman koparmadı. Öğrencilik yıllarında başladığı şiir ve Uşak tanıtım kitaplarını da yazmaya devam eden Keyvanoğlu, "Bir Masal Şehriydi Uşak, Bir Zamanlar Uşak, Eski Uşak'ta Sosyal Hayat, Sen Hep Beş Dakika Kala Gel, Çıkmaz Sokak ve Gurbet Türküsü" isimli 6 kitap yazdı. Keyvanoğlu’nun en dikkat çekici kitabı ise icra ettiğini mesleğini şiir dilinde yazdığı Sen Hep Beş Dakika Kala Gel isimli şiir kitabı. “Saatçilik mesleğimize devam etmekteyiz” Mesleğini ve edebiyatı çok sevdiğini onun için her ikisini de birlikte yürüttüğünü ifade eden Keyvanoğlu, henüz lise sıralarındayken şiir yazmaya başladığını ve önce bölgesel gazetelerde, sonra da ulusal gazete ve dergilerde Mehmet Sezai adında şiirlerlerinin yayınlandığını ifade etti.

Keyvanoğlu, “Liseyi bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim aynı zamanda da İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulunu da bitirdim. Bütün bunlara rağmen dededen toruna saatçiliğimiz olduğu için ticaret hayatına atıldım. Ancak edebiyattan hiçbir zaman kopmadım. 2006 yılında ilk şiir kitabını çıkardım. Sen Hep Beş Dakika Kala Gel adındaki bu şiir kitabım Uşak ve birkaç şehirde 3 baskı yaptı. Ardından Gurbet Türküsü isminde hikaye kitabı çıkardım. Ardından bir şiir kitabı daha çıkardım. 1950-60'lı yılların o küçük sevimli, benim deyimimle bir masal şehri olan Uşakımız da bazı örf, adet ve geleneklerimizin yok olduğunu gördüm. Sadece bu sebepten dolayı Bir Masal Şehridir Uşak kitabını çıkardım. Uşak'lı halkımız tarafından bu kitap çok beğenildi. Bu arada yine saatçilik mesleğimize devam etmekteyiz” diye konuştu.



