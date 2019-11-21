İki üniversite bitirdi kendi iş yerini açtı İzle

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( GAZİANTEP - ÖZEL)- Diplomalı cafe işletmecisi kurduğu işinde kısa sürede başarıyı yakaladı GAZİANTEP



- Gaziantep'te yaşayan Kazım Sucu, iki üniversite bitirdikten sonra iş bulmayınca tarihi Budeyri Han’da cafe açtı. Açtığı mekanda pek çok hizmet sunan Sucu, kısa sürede işinde başarılı oldu. Kazım Sucu, iki üniversite bitirdikten sonra iş sıkıntısı yaşayınca Gaziantep’teki tarihi hanlardan biri olan Budeyri Han’da cafe açarak kendi işini kurdu. Diplomalı Cafeci olarak nam salan Kazım Sucu, kısa sürede kurduğu işinde başarıyı yakalarken pek kişiye de istihdam sağladı. İki üniversite bitirdiğini ve buna rağmen iki yıla yakın iş aradı. Sucu, ekonomik anlamda sıkıntı yaşamamak için bir cafe açarak kendi işini kuran Sucu, verdiği hizmetle kısa sürede başarıyı yakaladı. Diplomalı işletmeci, yüzde 90-95 oranında müşteri memnuniyetine ulaştığını söyledi.



“Diplomamı kenara bırakıp kendi işimi kurdum” Cafe açma hikayesinden bahseden Budeyri Ala Cafe işletmecisi Kazım Sucu, “Ben üniversiteyi bitireli ve mezun olalı üç yıl oldu. Bu üç yılın bir buçuk işsiz olarak gezdim. Sonrasında piyasada kısa süreli olarak muhasebeci olarak çalıştım. Ardından da işsiz kalınca bu cafeyi açtım. Yani üniversiteli işsiz olmaktansa diplomamı bir kenara bıraktım ve kendi işimi kurdum. Her insanın çalıştığı gibi ben de bir şeylere gayret etmek istedim ve bu cafe işine girdim. İş sıkıntısı yaşayınca mecburen böyle bir işe yöneldik. Önceki zamanlarda da cafe açma fikrim vardı ama bunu farklı şekilde düşünüyordum. Sonuç olarak işsiz kalınca böyle bir işe girmek zorunda kaldım” dedi.

“İşlerimiz zamanla iyileşmeye başladı” Cafeyi ilk işletmeye başladıklarında işlerinin kötü olduğunu ama zamanla iyiye doğru gittiklerini aktaran Sucu, “Bu cafeyi ilk devraldığımızda işlerimiz düşük seviyedeydi. Sonrasında işlerde yavaş yavaş ilerleme oldu ve belli bir potansiyele ulaştık. Şuanda müşteri memnuniyetimiz de yüzde 90-95 seviyelerinde. Bir de tarihi bir han olan Budeyri Han’da hizmet veriyoruz. Bunun da etkisi oluyor tabi” ifadelerini kullandı. Tarihi handaki cafede pek çok hizmet veriyor İşlettikleri cafede verdikleri hizmetlerden de bahseden Sucu, “Cafemizde kahvaltı, soğuk, sıcak içecekler hizmeti veriyoruz. Ayrıca belli günlerde sıra gecesi etkinliğimiz var. Haftanın yedi günü canlı müzik hizmeti veriyoruz. Bunun dışında özel kutlamalar, toplantılar, düğün, nişan ve kına gecesi organizasyonları da yapıyoruz” diye konuştu.





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