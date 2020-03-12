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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İki ülkeye sınır olan Hakkari’de dezenfekte çalışmaları başlatıldı

İki ülkeye sınır olan Hakkari’de dezenfekte çalışmaları başlatıldı

İtfaiye ekibinin yıkama çalışması

İran Öğretmen Dezenfeksiyon Öğretmenevi Kullar 

-Ekiplerin dezenfekte çalışması
-Vatandaşlarla röportajlar
-Çarşı merkezinden detayları

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüse karşı Hakkari Belediyesi dezenfekte çalışması başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsün (Covid-19) Türkiye’ye bir hastada tespit edildiğini açıklamasının ardından tüm ülkede olduğu gibi Hakkari’de de dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Korona virüsünün görüldüğü İran ve Irak’a komşu olan Hakkari’de, valiliğinin talimatı üzerine tüm tedbirler ivedilikle alındı. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri; çarşı merkezini, iş yerlerinin kepenklerini ve park halindeki araçları dahi tazyikli suyla yıkadı. Daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığın alanlar dezenfekte edildi. Yetkililer; yaşam alanları, okullar, öğretmenevi, pazar yerleri, umuma açık tuvaletler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam edileceğini ifade ettiler. Namaz kıldıkları için virüsten korkmadıklarını belirten vatandaşlar, çalışma başlatan belediye ekiplerine ise teşekkür ettiler. (FT-MSA-Y)
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