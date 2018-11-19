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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İki tırın çarpıştığı kazada pamuk yüklü tır alev aldı: 2 yaralı Haberi

İki tırın çarpıştığı kazada pamuk yüklü tır alev aldı: 2 yaralı Haberi

Hastane detaylar

İlk Müdahale Bild Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Trol 

-olay yerinden görüntüler, detay görüntüler

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep otabanında aynı istikamette seyir eden iki tır çarpıştı. Kazanın ardından pamuk yüklü tır alev aldı. Kazada biri ağır olmak üzere iki tırın sürücüsü de yaralandı Edinilen bilgiye göre Gaziantep Şanlıurfa otobanı 22. kilometresinde Selman T. idaresindeki 73 DU 197 plakalı tıra arkadan gelen Hakan S.'nin kullandığı 33 FL 610 tırın çarptı. Tırlardan birinin boş olduğu öğrenilirken diğerinin ise pamuk yüklü olduğu belirtildi. Çarpmanın etkisiyle pamuk yüklü tır bir anda alev aldı. Yanan tır nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından araçtan çıkarılan sürücülerden Selman T'nin kazada hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Selman T, Nizip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yanan tırdaki sürücüsü Hakan S ise, ekipler tarafından alevlerin içerisinden çıkarıldı. Vücudunda yanıkların olduğu belirtilen Hakan S, ağır yaralı olarak Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürülebildi. Yangının söndürülmesinin ardından geçişin kontrolla bir şekilde sağlandığı otoban, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatan ekipler, yangının sebebini belirlemeye çalışıyor. (SVY-SD-
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