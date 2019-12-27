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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
İki tır çarpıştı: 2 yaralı - GAZİANTEP

İki tır çarpıştı: 2 yaralı - GAZİANTEP

- Çevredeki vatandaşların tırda sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları - Devrilen tırlarGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde çarpışan 2 tırın sürücüsü yaralandı.Ahmet P. (49) idaresindeki 16 YL 768 plakalı tır ile karşı yönden gelen Murat Y'nin (52) kullandığı 56 KB 303 plakalı tır, Nurdağı - Gaziantep karayolu Sakcagözü Mahallesi yakınında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki tır devrildi.Ahmet P, kendi imkanıyla hafif yaralı halde araçtan çıkarken, Murat Y. ise vatandaşların uğraşları sonucu tırın camı kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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