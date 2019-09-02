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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İki tır çarpıştı: 2 yaralı - BİLECİK

İki tır çarpıştı: 2 yaralı - BİLECİK

- Olay yerinden görüntülerBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Halil Aykut idaresindeki 34 GH 8621 plakalı tır, Bilecik - Bozüyük kara yolu Pazaryeri Kavşağı'nda, İrfan Alkan yönetimindeki 34 DB 5122 plakalı tırla çarpıştı.Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan Alkan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.Alkan ve diğer yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanelerinde tedavi altını alındı.

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