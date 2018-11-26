Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İki tır çarpıştı: 2 yaralı - AKSARAY

İki tır çarpıştı: 2 yaralı - AKSARAY

- Kaza yapan tırlardan görüntü - Tırda sıkışan sürücünün kurtarılma çalışmaları - Sürücünün kurtarılması ve ambulansa taşınması Aksaray 'da iki tır çarpıştı: 2 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Mesut Polat (44) idaresindeki 50 DN 943 plakalı tır, Aksaray - Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde aynı yönde seyreden Bilal Tuğrul Koçak'ın (45) kullandığı 66 ED 620 plakalı pancar yüklü tırla çarpıştı.Yaralanan Koçak ile araçta sıkışan ve olay yerine gelen ekipler tarafından çıkartılan Polat, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polat'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bild 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı