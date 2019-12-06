İki sırtında da kalp şekli oluşan balık ilgi odağı oldu Haberi

-ÖĞRENCİLERİN AKVARYUMDA BALIKLARI İZLEMESİ

-REHBER ÖĞRETMEN CİHAN TURAN’LA RÖPORTAJ

-VELİLERİN BALIĞA İLGİSİ

-DETAYLAR



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da bir okulun akvaryumunda, üzerinde kalp şekli bulunan balık ilgi odağı oldu. Bartın Atatürk İlkokulu’nda görevli rehber öğretmen Cihan Turan’a 1,5 ay önce Karabük’te yaşayan arkadaşı tarafından papağan türü balık hediye edildi. Turan da balığı görev yaptığı okulda öğrencilere hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla oluşturdukları akvaryuma koydu. Okulda öğretmenler ve öğrencilerin birlikte besleyip büyüttükleri balığın sırtının iki tarafında da kalp şekilleri oluşmaya başladı.

Bunun üzerine okulun maskotu haline gelen balığı öğrenci velileri de görmek için okula akın etti. Öğrencilerin her tenefüste başından ayrılmadığı balık ilgi odağı oldu. Balığı okula getiren rehber öğretmen Cihan Turan, balığın hayvan sevgisini pekiştirdiğini belirterek, “Bu balık yaklaşık 1 buçuk ay önce Karabük’ten geldi, arkadaşım vasıtasıyla okulumuza. 20 gün önce falan müdür bey ve öğrencilerimiz balığın üzerinde bir kalp olduğunu, oluştuğunu söylediler. Dikkatlice baktığım zaman bende gerçekten o balığın üzerinde kalp şeklinde bir figür oluştuğunu gördüm. İşin ilginç yanı bu kalp balığın her iki yüzünde de var. Daha sonra öğrencilerimize ve okula gelen velilerimiz tarafından balık ilgi odağı haline geldi” dedi.

Balığa ilgiden memnun olduklarını da ifade eden Turan, “Maksadımız okulumuza akvaryumumuzla hayvan sevgisini aşılamak, çevre sevgisini aşılamaktı. Bu balıkla beraber çocuklarımızda bu balık sevgisi, hayvan sevgisi, çevre sevgisi daha da pekişmiş oldu. İnşallah balığımıza olan, hayvanlara karşı olan bu ilgi öğrencilerimizin ve velilerimizin devam eder” diye konuştu.





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